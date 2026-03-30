الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ ترامب.. ومفاجأة بشأن أسعار الطماطم والذهب وحالة الطقس |أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

من فضلك أوقف الحرب.. رسالة الرئيس السيسي لـ ترامب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة عاجلة لـ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبا فيها بإيقاف الحرب، قائلا: “ أقول للرئيس ترامب إنه لا أحد يستطيع إيقاف الحرب في منطقة الخليج سواك.. أكلمك باسم الإنسانية وباسم كل محبي السلام، وأنت فخامة الرئيس الأمريكي من المحبين للسلام.. وأنا أوجه لك رسالة مباشرة باسمي وباسم كل المنطقة وباسم العالم كله، بأن تداعيات هذه الحرب خطيرة إذا استمرت أكثر من ذلك.. من فضلك.. من فضلك ساعدنا في إيقاف الحرب، فأنت قادر على ذلك.”.

الطماطم هتنزل لـ 10 جنيهات وجميع الخضراوات ستنخفض 50%.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار الطماطم خلال هذه الفترة ليس له علاقة بالحرب الإيرانية؛ لأن التوقع بهذه الارتفاعات كان قبل الحرب.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر فضة، أن هذه الفترة من كل عام يكون الإنتاج من محصول الطماطم قليلًا، وأن التغيرات المناخية، والسوسة الموجودة في الطماطم، والإقبال الكبير خلال شهر رمضان، كانت أسبابًا في تحرك الأسعار خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن أسعار الطماطم خلال هذه الفترة تتراجع، وأن سعر كيلو الطماطم اليوم في سوق العبور يسجل 20 جنيهًا، ويصل للمواطن إلى 25 جنيهًا، وأقصى سعر 35 جنيهًا.



الرئيس: دخول حقول الإنتاج القبرصية للسوق العالمي وتسهيل ربطها بمحطات الإسالة المصرية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العمل جار لدخول حقول الإنتاج القبرصية للسوق العالمي وتسهيلات ربطها بمحطات الإسالة المصرية.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية تجاوز الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، التي وصفتها الوكالة الدولية للطاقة بأنها الأكبر في تاريخ العالم الحديث من حيث التأثير على قطاع الطاقة، موضحاً أن تداعيات هذه الأزمة تشمل صدمتين هما النقص في إمدادات الطاقة، ثم آثارها السلبية على ارتفاع الأسعار.



الانتشار السريع بدأ من أمريكا.. خبر مثير عن متحور كورونا سيكادا الجديد

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم إنتشار الأوبئة، أن متحور كورونا "سيكادا" هو متحور فرعي من أوميكرون وحاليا انتشر إنتشارا كبيرا، مشيرا إلى أنه بدأ عام 2024 فى جنوب إفريقيا وسافر إلى أمريكا، وحتي مايو 2025 حدثت به طفرة به وبدأ بالإنتشار بسرعة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه نتيجة تغيير السطح الخاص بالفيروس أصبح هروبه المناعي عاليا، فأصبحت اللقاحات غير مجدية معه، وهو ليس أكثر شراسة، بل أخف من أوميكرون.



عودة الأمطار فى هذا الموعد.. الأرصاد تكشف تفاصيل مهمة فى الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع يتسم بالحالات التقلبية الحادة والسريعة، مشيرة إلى أن اليوم الأحوال الجوية مستقرة نوعا ما فى أغلب المحافظات، ويكون هناك زيادة فى فترات أشعة الشمس نهارا، مما يساعد على تلاشي فرص الأمطار فى المحافظات الشمالية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن أغلب قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، خاصة فى المحافظات الشمالية، وتصل العظمي نهارا على القاهرة إلى 23 درجة مئوية، ومرتفعة فى محافظات الصعيد، وتصل من 34 إلى 35 فى محافظات الأقصر وأسوان، وبالتالي الأجواء حارة هناك.

شعبة الذهب : المعدن الأصفر حقق مكاسب 500% آخر 10 سنوات

أكد وائل شهبون، عضو شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن الذهب زينة وخزينة، وأنه طوال الوقت يحقق مكاسب، وأنه خلال آخر 10 سنوات حقق الذهب مكاسب وصلت إلى 500%.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، مع تقديم الإعلامي محمد جوهر ونهاد سمير، أن أسعار الذهب الآن مقارنة بالعام الماضي نجد أنها ارتفعت بنسبة 180%، وأن ارتفاع الأسعار ليس في مصلحة التاجر والصانع.

هيئة الدواء: نتابع عملية التصنيع بجدية .. والمخزون الاستراتيجي مطمئن

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن سوق الدواء في مصر يُعد من الأسواق القوية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن نسبة توطين صناعة الأدوية تتجاوز 91%، حيث يتم تصنيع غالبية المستحضرات داخل المصانع المحلية، مدعومة ببنية تحتية قوية للصناعة الدوائية.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاستيراد يتركز بشكل أساسي على المواد الخام المستخدمة في التصنيع، لافتًا إلى أن الخطط الاستيرادية يتم إعدادها وإصدارها خلال الربع الأخير من العام، بما يضمن توافر الخامات اللازمة للإنتاج، وقد بدأت الشركات بالفعل في استيراد احتياجاتها منذ بداية العام الجاري، مع متابعة دورية للمخزون.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 30 مارس 2026

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 30 مارس 2026.

سعر الذهب اليوم الاثنين

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5846 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6820 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7794 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54560 جنيها.

4000 جنيه وسحب الترخيص.. قرارات صارمة ضد مخالفي قرار غلق المحلات| فيديو

أكد وائل فايز، المتخصص في أخبار وزارة التنمية المحلية والبيئة، أن اليوم الثاني لتطبيق قرار غلق المحلات في تمام الساعة التاسعة مساءً شهد التزامًا كبيرًا من جانب أصحاب الأنشطة التجارية، في ظل متابعة مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وقال وائل فايز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المحافظين ونوابهم ورؤساء الأحياء والمدن تواجدوا ميدانيًا في الشوارع لمتابعة تنفيذ القرار، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن نسب الالتزام كانت مرتفعة بشكل واضح، خاصة في مناطق وسط البلد بالقاهرة.