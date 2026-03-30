4000 جنيه وسحب الترخيص.. قرارات صارمة ضد مخالفي قرار غلق المحلات| فيديو

أكد وائل فايز، المتخصص في أخبار وزارة التنمية المحلية والبيئة، أن اليوم الثاني لتطبيق قرار غلق المحلات في تمام الساعة التاسعة مساءً شهد التزامًا كبيرًا من جانب أصحاب الأنشطة التجارية، في ظل متابعة مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وقال وائل فايز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المحافظين ونوابهم ورؤساء الأحياء والمدن تواجدوا ميدانيًا في الشوارع لمتابعة تنفيذ القرار، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن نسب الالتزام كانت مرتفعة بشكل واضح، خاصة في مناطق وسط البلد بالقاهرة.

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية رصدت بعض المخالفات المحدودة في بداية التطبيق، إلا أنه تم تداركها سريعًا، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية سجلت نحو 133 مخالفة فقط في اليوم الأول، وهو رقم يعكس التزامًا كبيرًا من المواطنين.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا ضرورة التزام المحلات المغلقة بإطفاء الإضاءة واللافتات المضيئة، وعدم تركها تعمل دون داعٍ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

وحذر من أن الحكومة جادة في تطبيق القرار، موضحًا أن العقوبات تبدأ بإنذار، ثم غرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه، وقد تصل إلى الغلق الإداري أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.

