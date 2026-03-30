فض 4 سرادقات أفراح مقامة بالمخالفة لمواعيد الغلق المقررة بديرب نجم وبلبيس ومشتول السوق في الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من الإلتزام بمواعيد غلق المحال والحد من التجمعات داخل سرادقات الأفراح والمناسبات بالمخالفة لتوقيتات الغلق المقررة، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وترشيد النفقات، في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية الحالية والتي تلزم الجميع بإغلاق قاعات الأفراح والمنشآت التجارية في تمام الساعة 9 مساءً حيث تشمل الإجراءات فض السرادقات المقامة في الشوارع، ومصادرة مكبرات الصوت، وغلق القاعات غير الملتزمة، واتخاد كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها دون استثناء.

وفي هذا الإطار تمكنت الأجهزة التنفيذية من فض(٤)سرادقات أفراح مقامة بالمخالفة لتوقيتات الغلق بمراكز ديرب نجم وبلبيس ومشتول السوق وذلك خلال الحملات اليومية المكثفة للتأكد من إلتزام الجميع بتوقيتات الغلق المقررة.

ففي مركز ديرب نجم، تم فض سرادقي فرح، بقرية منشأة قاسم، وجميزة بني عمرو وتم إنهاء الفعاليات في الموعد المحدد واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف أحمد ضاحي رئيس المركز.

وفي مركز بلبيس، تمكنت الأجهزة التنفيذية من فض سرادقي فرح مقامين بالمخالفة، أحدهما بأرض الجوت بمدينة بلبيس، والآخر بقرية الجوسق التابعة للوحدة المحلية بشبرا النخلة، وذلك ضمن الجهود لفرض الانضباط وتطبيق القانون وذلك تحت إشراف اللواء أحمد شاكر رئيس المركز بالتنسيق مع محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وفي مركز مشتول السوق، تم فض سرادق فرح مقام بالمخالفة لتوقيتات الغلق، مع التنبيه على أصحابه بالالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية وذلك تحت إشراف اللواء ا.ح محمد بهاء الدين رئيس المركز.

شدد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بكافة القرارات المنظمة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يحقق الانضباط العام ويحافظ على الصالح العام، بما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد.