كوم تراب.. السيطرة على حريق بمطعم شهير في سموحة شرقي الاسكندرية

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل أحد المطاعم وامتد إلى محل مجاور، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم بعزبة سعد، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تبين تصاعد ألسنة اللهب بشكل كثيف وامتدادها إلى محل آخر مجاور.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، كما تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي، فيما نجحت قوات الإطفاء في محاصرة النيران والسيطرة عليها خلال وقت قياسي.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية بالمطعم والمحل المتضررين، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما رجحت المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق انفجار أنبوبة بوتاجاز مع استمرار أعمال الفحص لتحديد الأسباب النهائية وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.