محافظات

محافظ الإسكندرية: متابعة لحظية لتنفيذ مواعيد الغلق بكل حسم

حملات مكبرة لمتابعة مواعيد الغلق
أحمد بسيوني

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم السبت، جولة ميدانية مكبرة وموسعة شملت كافة الأحياء وامتدت بطول طريق الكورنيش وكافة الشوارع والمناطق الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة الالتزام الفعلي ببدء تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والمنشآت بالمحافظة، تنفيذاً لقرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وخلال جولته التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة مساءً، شدد المهندس أيمن عطية على رؤساء الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بضرورة "التواجد الميداني الدائم" والمتابعة اللحظية لتنفيذ القرار بكل حسم، موجهاً بالضرب بيد من حديد واتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية تجاه المخالفين للضوابط الجديدة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو "المصلحة العليا للدولة" وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة والوقود، دون المساس بحركة الإنتاج أو الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن.

وحرص المحافظ خلال الجولة على إدارة حوار مباشر مع عدد من أصحاب المحال والمواطنين، موضحاً أن الدولة تتحمل العبء الأكبر من تكلفة الطاقة لضمان استقرار السوق، مناشداً السادة أصحاب المحال والمنشآت بضرورة التعاون التام والالتزام الذاتي بهذه المواعيد، لكونها "مسؤولية وطنية مشتركة" تساهم في تنظيم العمل وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة بين الأحياء، ومديرية الأمن، وإدارات المتابعة الميدانية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات للخروج عن مقتضى القرار بكل حزم، مع مراعاة استثناء الأنشطة الحيوية المقررة (الصيدليات، المخابز، السوبر ماركت) لضمان عدم تأثر الحياة اليومية للمواطن السكندري.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على وعي شعب الإسكندرية وتكاتفه مع أجهزة الدولة لإنجاح هذه الإجراءات التنظيمية، مشيراً إلى أن الإسكندرية، كعادتها، ستكون نموذجاً يحتذى به في الانضباط والالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة، بما يضمن تحقيق الأهداف القومية للترشيد والحفاظ على النظام العام خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك بحضور أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

