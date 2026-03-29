انتظام امتحانات شهر مارس..ومدير تعليم الإسكندرية في جولة بإدارة شرق

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، انتظام امتحانات شهر مارس، حيث سادت أجواء هادئة ومنظمة داخل اللجان.

وتفقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مدرستي عبدالله النديم الإعدادية بنين وشريف عمر الإعدادية بنات بإدارة شرق التعليمية، وذلك بحضور شريف فتحي مدير عام الإدارة.

وخلال الجولة، تابع مدير المديرية انتظام الدراسة وسير العملية الامتحانية داخل اللجان، مشيدًا بحالة الانضباط والالتزام الإداري، واطمأن "أبوزيد" على مستوى النظافة العامة داخل الفصول وساحات المدارس والمعامل ، كما تابع تطبيق إجراءات الأمن والسلامة حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة تعليمية صحية وآمنة.

كما شدد على ضرورة تسجيل الغياب والحضور بدقة وبصورة يومية داخل السجلات الرسمية، وعدم التهاون في تطبيق اللوائح المنظمة لذلك، مؤكدًا أن الانضباط المدرسي يمثل ركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية.

وأكد مدير المديرية على تنفيذ التقييمات اليومية والأسبوعية وفقًا للقرارات الوزارية، مع مراعاة الشفافية والعدالة في رصد الدرجات، وإخطار أولياء الأمور بمستوى الطلاب أولًا بأول، مع التعامل الفوري مع حالات الغياب المتكرر أو ضعف التحصيل من خلال خطط علاجية واضحة.

وفي ختام جولته، وجّه رسالة للطلاب حثهم فيها على الالتزام بالحضور اليومي، والاجتهاد في الدراسة، والحفاظ على نظافة المدرسة، والالتزام بقواعد السلامة، والمشاركة الإيجابية في الأنشطة التربوية، مؤكدًا أن العلم هو الطريق لبناء المستقبل.