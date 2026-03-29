شركة الكهرباء الإيرانية: إعادة التيار الكهربائي لأجزاء واسعة من مناطق شرقي طهران

أعلنت شركة الكهرباء الإيرانية عن إعادة التيار الكهربائي لأجزاء واسعة من مناطق شرقي طهران بعد هجمات على البنية التحتية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أكد اللواء الدكتور سيد غنيم الأستاذ الزائر في حلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، أنه تم رصد ضباط المارينز الأمريكي دخلت الشرق الأوسط الوحدة 31 على نقالة برمائية، متابعا أن هذه الوحدة قوامة ما يقرب من 5 آلاف جندي.

وتابع اللواء الدكتور سيد غنيم في لقاء عبر سكايب مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم ، أن الوحدة 11 عبرت المحيط الأطلسي في طريقها للشرق الأوسط، مستدركا أن تصل المنطقة قريبا والفرقة 82 المحولة جوا وصلت المنطقة.