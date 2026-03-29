الجالية المصرية في عُمان: استقرار كامل وعودة تدريجية للحياة الطبيعية

أكد الدكتور عبد الرحمن عاصي، رئيس النادي الاجتماعي للجالية المصرية في سلطنة عمان، أن أبناء الجالية يعيشون في حالة من الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن عددهم يقترب من 96 ألف شخص.

أوضاع الجالية والتعامل السريع

وأوضح عاصي، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية كريمة عوض، أن هناك تواصلًا مستمرًا ومباشرًا مع السفارة المصرية في مسقط، ما يسهم في متابعة أوضاع الجالية والتعامل السريع مع أي مستجدات.

كفاءة التعامل مع الظروف

وأضاف أن الخبرات التي اكتسبتها الجهات المعنية في إدارة الأزمات، خاصة بعد جائحة كورونا، ساعدت بشكل كبير في رفع كفاءة التعامل مع الظروف الطارئة، مؤكدًا وجود تنسيق دائم بين الجالية والسفارة لضمان تلبية احتياجات المصريين.

وأشار إلى أن السفير المصري في سلطنة عمان يحرص على التواصل المستمر مع أفراد الجالية، في إطار متابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما أشاد بالدور الذي قامت به السلطات العُمانية، خاصة شرطة عمان، في دعم الجالية خلال الفترات الصعبة، لافتًا إلى المرونة التي أبدتها في التعامل مع حالات انتهاء تأشيرات بعض الأفراد خلال ظروف استثنائية، وهو ما ساهم في تخفيف الأعباء عنهم.

وأكد أن حركة الطيران بدأت تعود تدريجيًا إلى طبيعتها، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على استقرار الجالية، وساعدهم على استعادة نمط حياتهم بشكل شبه طبيعي.

واختتم عاصي تصريحاته بالتأكيد على أن جهود الدولة المصرية في دعم مواطنيها بالخارج كان لها أثر ملموس، وساهمت في تسهيل تعاملهم مع مختلف التحديات داخل السلطنة.