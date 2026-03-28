لماذا استهدفت إيران سفينة أمريكية قرب صلالة رغم إعلانها احترام عمان؟

قال المتحدث باسم مقر القيادة المركزية “خاتم الأنبياء” أنهم استهدفوا سفينة دعم تابعة للجيش الأمريكي المعتدي، وذلك على مسافة بعيدة من ميناء صلالة في سلطنة عُمان.

تابع :وكما أُعلن سابقًا، السيادة الوطنية لسلطنة عُمان الشقيقة والصديقة تحظى باحترام الجمهورية الإيرانية.



وأردف المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزية: لقد حذرنا سابقًا من أن الجيش الأمريكي المعتدي، بسبب الهجوم القوي للقوات المسلحة وتدمير قواعده في المنطقة، قد فرّ واختبأ خارج قواعده.

وأضاف :"خلال الساعات الماضية، كان أكثر من 400 شخص في المخبأ الأول وأكثر من 100 شخص في المخبأ الثاني في دبي، وقد تم تحديد كلا الموقعين وشن هجوم عليهما بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة دقيقة التوجيه لقوات الفضاء والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، مما أدى إلى خسائر فادحة بينهم".

تابع :" منذ ساعات، كانت سيارات الإسعاف تنقل القتلى والجرحى من القادة والجنود الأمريكيين و يجب أن يكون ترامب وقادة الجيش الأمريكي قد أدركوا جيدًا أن المنطقة ستصبح مقبرة للجنود الأمريكيين، ولن يكون أمامهم خيارا سوى الخضوع لإرادة الله وشجاعة المقاومين من أبطال الإسلام.