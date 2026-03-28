هجوم ألماني على ترامب.. ميرز يتهم الرئيس الأمريكي بإشعال المواجهة ضد إيران

انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرز بشدة نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصراع الإيراني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال ميرز في فعالية أقيمت في فرانكفورت مساء الجمعة: "ما يفعله ترامب الآن ليس خفضًا للتصعيد ومحاولة للتوصل إلى حل سلمي، بل تصعيدٌ هائل ذو نتائج غير مؤكدة".

وأضاف: "هذه تصعيداتٌ تُنذر بالخطر، ليس فقط على المتضررين بشكل مباشر، بل علينا جميعًا".

كما أعرب ميرز عن شكوكه في إمكانية الإطاحة بالقيادة الحالية في إيران من خلال الحرب، متسائلًا: "هل تغيير النظام هو الهدف حقًا؟ إذا كان هذا هو الهدف، فلا أعتقد أنهم سيحققونه. عادةً ما تنتهي هذه المساعي بالفشل".