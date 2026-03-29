البحرية البريطانية: التهديد البحري الإقليمي عبر الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان لا يزال حرجا

أكدت هيئة العمليات البحرية البريطانية أن التهديد البحري الإقليمي عبر الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان لا يزال حرجا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

علق الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي، أمير مخول، على السماح لعشرين سفينة باكستانية بالمرور عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا مهمًا في مسار المفاوضات الإقليمية، وتعكس أن ما يحدث وراء الكواليس أهم بكثير من التصريحات الإعلامية الرسمية.

وقال مخول خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن ما يحدث الآن يعكس أن المفاوضات لا تعتمد فقط على البيانات العلنية، بل على ما يجري في الغرف المغلقة والطرق غير المعلنة، وهو الجزء الأهم في أي عملية تفاوض حقيقية.