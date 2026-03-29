خبير: عبور السفن الباكستانية لمضيق هرمز خطوة إيجابية تشير إلى ديناميكيات التفاوض

منار عبد العظيم

علق الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي، أمير مخول، على السماح لعشرين سفينة باكستانية بالمرور عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا مهمًا في مسار المفاوضات الإقليمية، وتعكس أن ما يحدث وراء الكواليس أهم بكثير من التصريحات الإعلامية الرسمية.

إشارة واضحة إلى التفاوض غير المعلن

وقال مخول خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن ما يحدث الآن يعكس أن المفاوضات لا تعتمد فقط على البيانات العلنية، بل على ما يجري في الغرف المغلقة والطرق غير المعلنة، وهو الجزء الأهم في أي عملية تفاوض حقيقية.

مكاسب الأطراف المختلفة في المفاوضات

وأضاف مخول أن الصيغة التي طرحتها باكستان والدول الأربع المشاركة في المفاوضات، والتي تسهم في بلورة استراتيجياتها ووساطتها، تهدف إلى أن يشعر كل طرف بأنه حقق نوعًا من الإنجاز:

  • إيران: تعتبر نفسها صاحبة القرار في مضيق هرمز وتشعر بأنها حققت إنجازًا حاسمًا.
  • الولايات المتحدة: ترى أنها تحقق مكسبًا من خلال قدرتها على الحد من أزمة الطاقة العالمية مستقبلًا.
  • دول الخليج والدول العربية والإقليمية: تراها فرصة لبداية انفراج سياسي محتمل بعد فترة من التصعيد العسكري، الذي لم يقدم حلولًا عملية حتى الآن.

عبور السفن مؤشر لتطور الأزمة وإمكانية الحل الشامل

وأشار مخول إلى أن ما يحدث ليس مجرد تفاصيل تتعلق بموضوع عبور السفن فقط، بل يمثل جزءًا من تطور مهم في ديناميكيات الأزمة الإقليمية، ويعد مؤشرًا على إمكانية فتح آفاق لحل شامل في المستقبل، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه الخطوات الصغيرة في تمهيد الطريق لحلول سياسية واقتصادية مستقرة في المنطقة.

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس وإلغاء امتحانات شهر مارس اليوم بسبب الأمطار

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة بجميع المدارس وإلغاء امتحانات مارس اليوم؟|توضيح عاجل

تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات

مدرسة دولية بالجيزة تعلن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم لسوء الأحوال الجوية

صورة أرشيفية

المدارس للطلاب: انتظام امتحانات مارس اليوم «ومفيش غياب».. واحذروا لمس الكهرباء أثناء الأمطار

المدارس

تحرك برلماني عاجل بشأن قرار تعليق الدراسة في مدارس محافظة القاهرة

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة حرصاً على سلامة الطلاب

محافظ القاهرة

بعد التأجيل بسبب الأمطار.. محافظة القاهرة تعلن الموعد الجديد للامتحانات

محافظ القليوبية

تعطيل الدراسة اليوم في القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية

موسكو: الحرب على إيران تدفع أسعار وقود الطائرات إلى الارتفاع الحاد

جانب من اللقاء

تحركات مصرية في إسلام آباد لدعم خفض التصعيد ومنع اتساع الصراع

وزيرا خارجية مصر وباكستان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وزيرا خارجية مصر وباكستان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

بالصور

وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

إرشادات مهمة للقيادة الآمنة في الطقس السيئ وتقلبات الأحوال الجوية

قيادة اثناء الطقس السيئ
قيادة اثناء الطقس السيئ
قيادة اثناء الطقس السيئ

لوك جذاب.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

كاجوال لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أتمنى أن تنجح التجربة

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

