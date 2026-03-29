أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمستشفى الجامعى بالزقازيق

أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أن جمعية الأورمان شاركت مع مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بـ(4) قرى وهم قرى طهره حميده والنخاس والقنايات وحوض الطرفة بمركز الزقازيق.

وأشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان الي الاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية تحت قيادة أحمد حمدى عبدالمتجلى لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

وأوضح ان القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل اشاعات وتحاليل لعدد 57 حالة.

وأضاف أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار إلي أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.