سافر شغل في القاهرة.. عودة عامل الشرقية المتغيب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى السيدات بشأن تغيب نجلها بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكية (مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو حماد) وبسؤالها قررت بتغيب نجلها (عامل بمصنع " يعانى من تأخر ذهنى ويتلقى العلاج الدورى لدى أحد الإستشاريين") بتاريخ 8 الجارى عقب خروجه للعمل، وعللت عدم قيامها بالإبلاغ لإعتياده الإقامة بالمصنع محل عمله.

وفى وقت لاحق أبلغت المذكورة بأنه تم العثور على المتغيب ولم تتهم أحد بالتسبب فى غيابه حيث قام بترك المنزل للعمل بأحد المصانع بمحافظة القاهرة دون إبلاغ أهليته، ونفت تعرضه لأى مكروه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





