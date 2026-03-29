هددها وصورها عارية.. القبض على مندوب توصيل اقتحم منزل طالبة بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن إدعاء إحدى الفتيات بقيام مجهول بإقتحام مسكنها والتسلل لغرفة نومها وتهديدها بسلاح أبيض وتصويرها بدون ملابس بالجيزة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من (طالبة – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من شخص مجهول لقيامه بكسر باب الشقة محل سكنها وتهديدها بسلاح أبيض وإجبارها على خلع ملابسها وتصويرها وفر هارباً .

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل توصيل طلبات – مقيم بمحافظة الشرقية) وبمواجهته أقر بإبتزازه المذكورة ، وتمكنه من مغافلتها وتصويرها عدة مقاطع فيديو بدون ملابس ، وحال علمها قامت بتحرير محضر ضده، ونفى قيامه بتهديدها بسلاح أبيض ، وتم بإرشاده ضبط هاتفه المحمول "يحتوى على مقاطع الفيديو المشار إليها".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.





