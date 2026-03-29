فيديوهات كيدية.. الداخلية تكشف حقيقة حفظ التحقيق في سرقة منزل شخص بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من حفظ التحقيقات بالمحضر الخاص بسرقة منزله بالشرقية.

بالفحص تبين إعتياد القائم بالنشر (عامل "متواجد حالياً خارج البلاد") على نشر فيديوهات كيدية لخلافات عائلية بينه وبين أقاربه.. وسبق له نشر مقطع فيديو بذات المضمون بتاريخ 17/10/2025 إدعى خلاله بتعرض منزله للسرقة وإضرام النيران به وتبين تحريضه لزوجته على إبلاغ الأجهزة الأمنية بتلك الإدعاءات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ونشر بيان آنذاك لتوضيح حقيقة الواقعة.

وبمعاودة إستدعاء زوجة المذكور نفت صحة تلك الإدعاءات، وبسؤال المشكو فى حقهم أقروا بإعتياده على نشر مقاطع فيديو كيدية ضد عائلته على خلاف الحقيقة، وإتهموه بالتشهير بهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .





