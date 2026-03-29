قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 598 إسطوانة بوتاجاز مدعمة بالفيوم

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط قائد سيارة نقل مُحملة بـ(562 إسطوانة بوتاجاز " تم حجبها عن التداول وتجميعها لمعاودة بيعها بالسوق السوداء بأزيد من الأسعار الرسمية") بنطاق محافظة الفيوم .

وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من مالك مستودع توزيع إسطوانات بوتاجاز كائن بدائرة مركز شرطة الفيوم تم ضبطه وبحوزته (36 إسطوانة بوتاجاز) تم حجبها عن التداول لمعاودة بيعها بالسوق السوداء بأزيد من الأسعار الرسمية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





