وصول أسرة فتاة الخصوص لحضور جلسات محاكمة المتهم بقتلها بجنايات شبرا الخيمة

وصلت أسرة فتاه الخصوص والتي قتلت غدرا على يد شخص لرفضها الارتباط به بمدينة الخصوص في محافظة القليوبية، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بقتلها بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.



وتنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، وأحمد صهيب محمد حافظ، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد صفوت محمد الحسيني، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الفتاة ميرنا جميل، والمعروفة إعلاميًا بفتاة الخصوص.

وكان كشف أمر الإحالة عن أن المتهم ك ن د، 26 عامًا، مبلط سيراميك، أقدم على قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن رفضت وأسرتها طلبه التقدم لخطبتها، حيث عقد العزم على ارتكاب جريمته وظل يخطط لها لمدة تقارب 20 يومًا.



وأوضح أن المتهم راقب تحركات المجني عليها، وأعد سلاحًا أبيض، وتوجه إلى محيط مسكنها، حيث كمن لها، وما إن ظفر بها حتى باغتها وسدد لها طعنتين نافذتين بالصدر والبطن، أودتا بحياتها في الحال.



وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم حاول الفرار عقب ارتكاب الواقعة، إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه، كما تبين تعديه على أحد المواطنين محدثًا به إصابات باستخدام ذات السلاح.