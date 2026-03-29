قبل تهريبها للسوق السوداء.. ضبط 48 طن مواد بترولية داخل مصنع طوب ببنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 48 طن مواد بترولية "مازوت" مدعمة تم تجميعها لبيعها بأزيد من السعر الرسمى ببنى سويف.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (مالك مصنع طوب "بدون ترخيص") بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية داخل المصنع ملكه الكائن بنطاق محافظة بنى سويف ، وحجبها عن التداول لإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه ، وأمكن ضبط مالكه ، وبحوزته (48 طن مواد بترولية "مازوت" بدون مستندات دالة على مصدرها) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





