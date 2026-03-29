ضبط 2 مليون قطعة مستحضرات تجميل مغشوشة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 2 مليون قطعة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وبدن مستندات داخل إحدى الشركات "بدون ترخيص" بالفيوم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (المدير المسئول عن شركة لتجارة مستحضرات التجميل "بدون ترخيص") بحيازة كميات من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وبدون مستندات وغير مسجلة بالجهات المعنية مما يشكل خطراً على صحة المستخدمين داخل مخزن تابع لذات الشركة بنطاق محافظة الفيوم تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (قرابة 2 مليون قطعة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.