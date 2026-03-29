محافظ الشرقية يكرم القارئ محمد محمد كامل ويُشيد بجهود الأجهزة التنفيذية خلال إجازة عيد الفطر

كرّم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المتسابق القارئ الشيخ محمد محمد كامل ابن مركز كفر صقر، لفوزه بالمركز الأول في مسابقة برنامج “دولة التلاوة” للقرآن الكريم فرع (التجويد)، وحصوله على جائزة مالية قدرها مليون جنيهاً، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوته وبثه عبر قناة “قرآن كريم”.

أعرب المحافظ عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن القارئ يُمثل نموذجًا مشرفًا لشباب المحافظة، بما قدمه من أداء متقن وتلاوة خاشعة تعكس موهبة أصيلة وتميزًا لافتًا في حفظ وتجويد كتاب الله الكريم، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يُعد إضافة جديدة لسجل إنجازات أبناء الشرقية في المحافل الدينية.

كما قدّم المحافظ الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تقديراً لجهودهما في دعم ورعاية حفظة القرآن الكريم، مؤكداً أن برنامج “دولة التلاوة” أسهم في إحياء التراث القرآني وتعزيز الهوية الدينية لدى النشء والشباب.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي بدأ الإجتماع بتلاوة آياتٍ بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد كامل، والتي لاقت استحسان الحضور، الذين أعربوا عن فخرهم بإبن من أبناء المحافظة الذي استطاع تحقيق هذا التميز المشرف على مستوى الجمهورية، والذي يُعد نموذج مضيئ من أبناء المحافظة.

وخلال الإجتماع، حرص المحافظ على تكريم عدد من العاملين بالديوان العام المحالين للمعاش، تقديرًا لما قدموه من جهود مخلصة وعطاءٍ ممتد طوال فترة عملهم.

وفي سياق متصل، أشاد محافظ الشرقية بالدور الفعّال الذي قامت به الأجهزة التنفيذية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وموجة التقلبات الجوية، مؤكدًا أن تكامل الجهود وسرعة الاستجابة أسهما في التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والطرق الرئيسية، بما ساهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.

وجّه المحافظ السكرتير العام بإعداد تقرير شامل حول جاهزية الحملات الميكانيكية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للتأكد من استعدادها الكامل للتعامل مع أي طارئ، كما كلّف رؤساء المراكز والمدن برصد التحديات والسلبيات التي واجهتهم خلال موجة الطقس السيئ، وإعداد تقارير تفصيلية بها، تمهيداً لمعالجتها وتوفير أوجه الدعم اللازم لضمان رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.