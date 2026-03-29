بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليم الشرقية تعلن تأجيل امتحان اليوم وتحديد موعد لاحق

أكد محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه نظراً لسوء حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة فقد تقرر تأجيل إمتحان اليوم وتحديد موعد لبداية جدول الإمتحان حسب ظروف الطقس.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذا القرار جاء حرصاً على أمن وسلامة الطلاب ، ونظراً لصعوبة انتقال بعض الطلاب إلى المدارس في ظل الظروف الجوية الراهنة.

وفيما يخص الطلاب الذين تقرر تأجيل امتحاناتهم، طمأن رمضان أولياء الأمور والطلاب مؤكداً أنه سيتم تحديد موعد بديل لعقد تلك الامتحانات عقب الانتهاء من جدول المواد المتبقية مباشرة، مشدداً على أن مصلحة الطالب هي الأولوية القصوى للوزارة.