الداخلية تكشف حقيقة التعدي على سيدة وأسرتها بألفاظ خادشة للحياء في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من جيرانها لقيامهم بالتعدي عليها وأسرتها بالسب بألفاظ خادشة للحياء بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 فبراير الماضى تبلغ لقسم شرطة القنايات من (ربة منزل، ونجلها) بتضررهما من (شقيقين) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لقيامهما بالتعدى عليهما بالسب وتهديدهما بعصا خشبية لخلافات الجيرة ولهو الأطفال.

أمكن ضبط المتهمان وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة فى المشاجرة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات ، وإتهما (نجل المُبلغة وزوجة شقيقه "القائمة على تصوير مقطع الفيديو") ، بالتعدى عليهما بالسب لذات الخلافات "أمكن ضبطهما".