محافظ المنيا يتابع تنفيذ قرار غلق المحال والمنشآت التجارية والمطاعم.. وجبر وأنيس يقودان حملة ميدانية

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة والمنشآت التجارية والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك لمدة شهر.

واطمأن محافظ المنيا على الالتزام بتطبيق القرار بمراكز ومدن وقرى المحافظة، من خلال بث مباشر من داخل مركز السيطرة مع رؤساء الوحدات المحلية، حيث تمت متابعة الجهود الميدانية على أرض الواقع، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، للتأكد من التزام المحال التجارية بالمواعيد المقررة للغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء كدواني استمرار المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الحملات المشتركة بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، لضمان الالتزام الكامل بمواعيد الغلق، بما يسهم في تحقيق الانضباط العام وترشيد استهلاك الطاقة.



وفي سياق متصل كلف محافظ المنيا، قاد الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، واللواء دكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، حملة ميدانية مكثفة بشوارع مدينة المنيا، لمتابعة التزام أصحاب المحال العامة والمنشآت التجارية والمطاعم بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، ونواب رئيس المركز، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، حيث شملت الحملة المرور على عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، لمتابعة مدى الالتزام بالمواعيد المحددة، والتأكد من تنفيذ القرار على أرض الواقع.

وخلال الحملة، تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات اليومية، لضمان الالتزام الكامل بالقرار، بما يسهم في تحقيق الانضباط العام وترشيد استهلاك الطاقة