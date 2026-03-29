المنيا .. إصابة 19 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي مطاي

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز مطاي شمال المنيا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 19 شخص، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مطاي مما أسفر عن إصابة 19 شخص، وهم ربيع. ي. ز 31 سنة وندى. ع. ف 22 سنة ومحمد. ر. ي 5 سنوات وتيا. ر. ي 10 شهور ومحمود. ع. ع 51 سنة، مقيمين بمركز أبو قرقاص، وكامل. ا. ك 41 سنة ورضوى. ع. ع 10 سنوات وحسام. ع. ع 19 سنة وأمل. ع. ع 17 سنه وابراهيم. ع. ع 4 سنوات وأدم. ع. ع 7 سنوات ونهلة. ا. ا 34 سنة و أبوالوفا. ك. ا 26 سنة في غيوبة تامة ، وسيد. ر. ح 31 سنة في غيبوبة تامة، وأحمد. ح. ع 19 سنة وعزة. ح. ع 47 سنه وعبد الله. ع. ن 6 سنوات وفاطمة. ن. ع 26 سنة وفتوح. ا. ع 71 سنة مقيمون بمركز ملوي، وتنوعت اصابتهم ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجاري تلقيهم العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم التحفظ على الميكروباص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

