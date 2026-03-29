خلافات أسرية .. القبض على عاطل حاول إنهاء حياة زوجته بالمنيا

ألقت اجهزة الأمن بالمنيا، القبض على عاطل وله معلومات جنائية سابقه لقيامه بإصابة زوجتة بعدة طعنات في مناطق متفرقه بالجسم لخلافات اسريه، تم نقلها إلى المستشفي في حالة حرجه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن بورود إشارة من أحدى المستشفيات بوصول سيدة في العقد الثالث من العمر في حالة حرجة، إثر إصابتها بعدة طعنات وجروح قطعية بالرأس والوجه والبطن والظهر.

وبالانتقال والفحص، كشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويدعى "ك.أ"، ويقيم ببمدينة المنيا، وله معلومات جنائية سابقة.

أوضحت التحريات أن المتهم تعدى على زوجته بالضرب المبرح قبل أن يستخدم سكينًا في توجيه عدة طعنات متفرقة لها، ثم تركها غارقة في دمائها داخل المنزل وفر هاربًا، تم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، مبررًا ذلك لخلافات اسريه بينهما

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

