محافظ المنيا يتابع أعمال تأهيل المنظومة الطبية تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في الاجتماع الدوري الذي عقده الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر مستجدات تأهيل وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، تمهيدًا لانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل قريبا.

واستعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة التنسيقية المشكلة من مختلف القطاعات والهيئات المعنية، لمتابعة تنفيذ خطة تأهيل المنشآت الطبية، حيث تم الوقوف على معدلات الإنجاز والتحديات التي تواجه سير العمل، إلى جانب متابعة جاهزية نظم الميكنة وإجراءات تقييم الأداء. كما تم مناقشة الإجراءات الخاصة بنقل أصول المنشآت المقرر تشغيلها ضمن المرحلة الأولى للمنظومة، بما يسهم في تسريع التشغيل الفعلي، مع التأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة لكافة مراحل الاستلام والتشغيل.

كما تم خلال الاجتماع بحث متطلبات التشغيل، لضمان جاهزية المنشآت الطبية لبدء التشغيل التجريبي، إلى جانب متابعة مستجدات تأهيل المستشفيات الجامعية وفق المعايير المعتمدة للانضمام إلى المنظومة، بما يسرّع إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ويحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ووجّه محافظ المنيا، بتوفير عدد من قطع الأراضي اللازمة لدعم مشروعات القطاع الصحي، إلى جانب تيسير الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق لمستشفى بني مزار المركزي، تمهيدًا لدخولها الخدمة في أقرب وقت، بما يسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، وعدد من مساعدي وزير الصحة ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات المعنية بوزارة الصحة والسكان، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.