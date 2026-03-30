بدأ الانتشار السريع من أمريكا .. خبر مثير عن متحور كورونا سيكادا الجديد

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ إقتصاديات الصحة وعلم إنتشار الأوبئة، أن متحور كورونا "سيكادا" هو متحور فرعي من أوميكرون وحاليا انتشر إنتشار عالي، مشيرا إلى أنه بدأ عام 2024 فى جنوب إفريقيا سافر إلى أمريكا، وحتي مايو 2025 حدثت به طفرة به وبدأ بالإنتشار بسرعة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه نتيجة تغيير السطح الخاص بالفيروس أصبح هروبه المناعي عاليا، فأصبحت اللقاحات نافعة معه، وهو ليس أكثر شراسة، بل أخف من أوميكرون.

وتابع أنه من أعراض الفيروس هو الصداع وإحتقان فى الحلق، وسيلان فى الأنف، وسيتغرق أسبوعا ولمدة أطول من دور البرد الطبيعي، ويكون للإنسان وهن، وعندما ينتهي تستمر الكحة والشعور بالكسل والوهن، وعلاجه هو الحركة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء.