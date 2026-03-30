شعبة الذهب : المعدن الأصفر حقق مكاسب 500% آخر 10 سنوات

أكد وائل شهبون، عضو شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن الذهب زينة وخزينة، وأنه طوال الوقت يحقق مكاسب، وأنه خلال آخر 10 سنوات حقق الذهب مكاسب وصلت إلى 500%.

وأضاف أن أسعار الذهب الآن مقارنة بالعام الماضي نجد أنها ارتفعت بنسبة 180%، وأن ارتفاع الأسعار ليس في مصلحة التاجر والصانع.

ولفت إلى أن سبب ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى ارتفاع التضخم، وما يحدث بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والأوضاع العالمية، وأنه منذ هذه الحرب شهدت أسعار الذهب ارتفاعات.

وأشار إلى أن هناك بعض الدول والبنوك المركزية قامت بتأمين المدخرات من خلال شراء أطنان من الذهب، ومن هنا وصل الذهب إلى 5300 دولار، وبعد ذلك أصبحت هناك تحركات في الأسعار.