الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع طفيف للذهب العالمي مع تراجع الدولار وسط ضغوط التضخم

الذهب العالمي
الذهب العالمي
وكالات

ارتفعت أسعار الذهب بشكل محدود خلال تعاملات اليوم الاثنين 30 مارس 2026، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، في وقت لا تزال فيه الأسواق تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز المخاوف التضخمية ويقلص رهانات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4507.89 دولار للأونصة، فيما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل عند 4490.00 دولاراً.

الدولار يدعم.. والطاقة تضغط

جاء الدعم الرئيسي للمعدن النفيس من تراجع الدولار، ما عزز جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، في ظل تحركات حذرة بالأسواق العالمية.

في المقابل، حدّ الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة من مكاسب الذهب، إذ تجاوز سعر خام برنت مستوى 115 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما زاد من الضغوط التضخمية.

توقعات الفائدة تقيد المكاسب

قال نيكولاس فرابل، المدير العالمي للأسواق المؤسسية في «إيه.بي.سي ريفاينري»، إن تحركات الذهب خلال الأسبوع الماضي جاءت كرد فعل لحالة ذروة البيع، مع احتمالات لحدوث انعكاس في الاتجاه الهبوطي، مشيراً إلى أن تأكيد هذا المسار سيعتمد على أداء الأسعار خلال الأيام المقبلة في ظل تسارع تدفق الأخبار.

ويرى متعاملون أن فرص خفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام أصبحت محدودة، مع توقعات بأن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تغذية التضخم بوتيرة أعلى، مقارنة بالتقديرات السابقة.

خسائر شهرية حادة رغم الارتفاع

ورغم مكاسبه الطفيفة، لا يزال الذهب متأثراً بالضغوط الأخيرة، إذ تراجع بأكثر من 14% منذ بداية مارس، مسجلاً أكبر خسارة شهرية له منذ أكتوبر 2008، بالتزامن مع صعود الدولار الأمريكي بأكثر من 2% منذ اندلاع التوترات في الشرق الأوسط أواخر فبراير.

وعادة ما يستفيد الذهب من ارتفاع التضخم باعتباره ملاذاً آمناً، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته، كونه لا يدر عائداً.

المعادن النفيسة الأخرى ترتفع

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 68.67 دولاراً للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 2.5% إلى 1909.45 دولاراً، وزاد البلاديوم بنسبة 3.2% إلى 420.63 دولاراً.

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

مارك كوكوريلا

كوكوريلا يؤكد صعوبة مواجهة مصر ويتحدث عن مستقبله مع برشلونة

منتخب اسبانيا

15 معلومه عن المنتخب الاسباني قبل صدام الفراعنه في برشلونة

الاهلي والزمالك

الأهلي يتوج بطلًا لدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة على حساب الزمالك

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

