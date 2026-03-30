تباين الأسهم الأوروبية وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

تباين أداء الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لتطورات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الدائرة مع إيران، والتي دخلت أسبوعها الخامس، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع وتأثيره على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند مستوى 575.13 نقطة، فيما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2% ليصل إلى 22248.44 نقطة، كما انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.1% مسجلًا 7692.35 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.2% ليصل إلى 9989.33 نقطة، في ظل حالة من الحذر بين المستثمرين في الأسواق الأوروبية.

وجاءت تحركات الأسواق بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال فيها لصحيفة «فايننشال تايمز» إنه قادر على «السيطرة على النفط الإيراني» والاستيلاء على جزيرة خرج، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لتصدير النفط الإيراني.

وفي تطور آخر، أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن يوم السبت إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول مشاركة مباشرة لها في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع، عبر منصة «إكس»، إن الحركة أطلقت عددًا من الصواريخ الباليستية على ما وصفته بـ«المواقع العسكرية الإسرائيلية الحساسة»، دعمًا لإيران وحلفائها، ومن بينهم حزب الله في لبنان، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا جديدًا في الصراع الذي بدأ بضربات جوية أميركية وإسرائيلية على أهداف داخل إيران في 28 فبراير الماضي.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط خلال الساعات الأولى من التداولات الآسيوية، حيث صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.58% لتصل إلى 102.19 دولارًا للبرميل، مدفوعة بالمخاوف من اضطراب الإمدادات في ظل اتساع نطاق التوترات في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يعقد وزراء مالية وطاقة ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع اجتماعًا طارئًا اليوم الاثنين عبر الاتصال الافتراضي، في رابع اجتماع وزاري منذ اندلاع الحرب مع إيران، لمناقشة تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

كما تترقب الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية المهمة، من بينها مؤشر ثقة المستهلك في الاتحاد الأوروبي وأحدث قراءة لمعدل التضخم في ألمانيا.