اقتصاد

بعد تقليص مكاسبه أمس.. سعر الذهب مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

سعر الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم
علياء فوزى

قلص سعر الذهب في مصر مكاسبه بنهاية تعاملات اليوم ليسجل عيار 21 الاكثر شيوعا 6940 جنيها للبيع مقابل 7010 جنيه بمنتصف التعاملات المسائية ليسجل تراجعا بقيمة 70 جنيها في الجرام.  

يستعرض موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 30 مارس 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الإثنين 30 مارس 2026

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7930 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7875 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6940 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21  إلى  6890 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5950 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6905 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4625 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4595 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55520 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55120جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 246596  جنيه.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 244920  جنيهًا.

 سعر الدولار في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 54.73 جنيه مقابل 53.66 جنيه سعر البنك المركزي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4507 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

المزيد