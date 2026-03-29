نتيجة لهطول الأمطار.. هبوط بالجسم الخارجي لمطلع محور 26 يوليو بنطاق كرداسة
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 1238 قتيلا و3543 مصابا
يقظة أمنية| الداخلية تخنق فلول الإرهاب.. وباحث سياسي: ضربة موجعة لــ الإخوان
حجز محاكمة المتهمين بالإهمال في واقعة تعريض أطفال مدرسة سيدز للغات للخطر للحكم
زواج القاصرات تحت المجهر .. حقوق إنسان النواب تناقش سبل التصدي لظاهرة زواج الأطفال
جهود دبلوماسية.. باكستان تسعى لجمع إيران وأميركا على طاولة المفاوضات بدعم صيني
ماهر فرغلي: علي عبدالونيس من أخطر القيادات داخل حركة حسم الإرهابية
هانيا الحمامي تتويج ببطولة أوبتاسيا بانجلترا
رسميا.. متى ينتهي قرار غلق المحلات 9 مساء؟
الأهلي يفوز على المصرية للاتصالات في ثالث مواجهات نصف نهائي دوري أليانز لكرة السلة
حالة الطقس غداً | أمطار تضرب هذه المحافظات .. والصغري بالقاهرة تسجل 13 درجة
رغم الخسارة .. وادي دجلة يطيح بـ طلائع الجيش من كأس عاصمة مصر
اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 يتجاوز الـ 7000 جنيها للجرام

علياء فوزى

شهد سعر الذهب في مصر صعودا جديد ليسجل عيار 21 الاكثر شيوعا 7010 جنيها للبيع بزيادة 15 جنيها.

يرصد موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 29 مارس 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأحد 29 مارس 2026

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا،8010 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7910 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7010 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21  إلى  6920 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6010 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6930 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4675 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4615 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56080 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55360 جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 249180  جنيه.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 245985  جنيهًا.

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 55.28 جنيه مقابل 53.51 جنيه في البنوك.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4507 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

حالة الطقس

من الثلاثاء للخميس.. أجواء ممطرة جدًا وتحذيرات رسمية من السيول

سعر الذهب

1000 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

محافظ القاهرة

بعد التأجيل بسبب الأمطار.. محافظة القاهرة تعلن الموعد الجديد للامتحانات

المدارس

تحرك برلماني عاجل بشأن قرار تعليق الدراسة في مدارس محافظة القاهرة

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة حرصاً على سلامة الطلاب

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة بالمدارس اليوم| التعليم :القرار متروك للمحافظين حسب الطقس بكل محافظة

صورة أرشيفية

تأخر قرار تعطيل الدراسة يُغضب الأهالي .. والمدارس: "تعالوا خدوا ولادكو"

جامعة القاهرة

قرارات عاجلة من جامعة القاهرة بشأن تأخير الطلاب في الامتحانات بسبب الزحام

دعاء صلاة العشاء

دعاء صلاة العشاء مستجاب يخرجك من حلق الضيق إلى الفرج القريب

قضاء صيام رمضان

هل يشترط التتابع في قضاء صيام رمضان؟.. اعرف رأي الشرع

نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر: وسائل التواصل تسببت في انتشار الطلاق.. صور

بالصور

بإطلالة رياضية.. بسنت حاتم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير وتعيش حالة من النشاط الفني

بسنت حاتم
بسنت حاتم
بسنت حاتم

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمستشفى الجامعى بالزقازيق

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

محافظ الشرقية يكرم القارئ محمد محمد كامل ويُشيد بجهود الأجهزة التنفيذية خلال إجازة عيد الفطر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

فيديو

آية عبدالرحمن

دموعه خطفت القلوب.. آية عبدالرحمن تكشف كواليس متسابق «دولة التلاوة»

تحذير من الساعات القادمة

تنبؤات خطيرة | خبيرة فلك تُحذّر من الساعات القادمة .. ماذا قالت؟

صرخة أب تُبكي الملايين

هو أنا فيا حاجة غريبة؟».. صرخة أب تُبكي الملايين

ارتفاع أسعار كروت الشحن

جدل واسع على السوشيال ميديا.. هل ترتفع أسعار كروت الشحن الشهر المقبل؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أتمنى أن تنجح التجربة

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

المزيد