سعر الذهب عيار 21 يتجاوز الـ 7000 جنيها للجرام

شهد سعر الذهب في مصر صعودا جديد ليسجل عيار 21 الاكثر شيوعا 7010 جنيها للبيع بزيادة 15 جنيها.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 29 مارس 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأحد 29 مارس 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا،8010 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7910 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7010 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى 6920 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6010 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6930 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4675 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4615 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56080 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55360 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 249180 جنيه.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 245985 جنيهًا.

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 55.28 جنيه مقابل 53.51 جنيه في البنوك.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4507 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.