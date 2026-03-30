«التنظيم والإدارة» يقرر ترحيل امتحانات معلمي المواد الشرعية بالأزهر إلى 14 و15 أبريل

وجه المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتوقف العمل يوم الأحد بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

وذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل يوم الأحد.

وحيث سبق الإعلان عن مواعيد امتحانات مسابقة «معلم المواد الشرعية – الأزهر الشريف»، والتي كانت تتضمن يومي الأحد 5 أبريل والأحد 12 أبريل المقبل، فقد تقرر ترحيل هذه المواعيد على النحو التالي:



المقرر امتحانهم يوم الأحد 5 أبريل يؤدون الامتحان يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.



المقرر امتحانهم يوم الأحد 12 أبريل يؤدون الامتحان يوم الأربعاء 15 أبريل 2026.

على أن يلتزم كل ممتحن بالحضور في نفس التوقيت المحدد له مسبقًا (9 صباحًا أو 12 ظهرًا أو 3 عصرًا)، دون أي تغيير.

ويهيب الجهاز بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز وبوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تحديثات أو تعليمات إضافية، مع الالتزام التام بتعليمات دخول الاختبار.