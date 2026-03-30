الطماطم هتنزل لـ 10 جنيهات وجميع الخضراوات ستنخفض 50%.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار الطماطم خلال هذه الفترة ليس له علاقة بالحرب الإيرانية؛ لأن التوقع بهذه الارتفاعات كان قبل الحرب.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر فضة، أن هذه الفترة من كل عام يكون الإنتاج من محصول الطماطم قليلًا، وأن التغيرات المناخية، والسوسة الموجودة في الطماطم، والإقبال الكبير خلال شهر رمضان، كانت أسبابًا في تحرك الأسعار خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن أسعار الطماطم خلال هذه الفترة تتراجع، وأن سعر كيلو الطماطم اليوم في سوق العبور يسجل 20 جنيهًا، ويصل للمواطن إلى 25 جنيهًا، وأقصى سعر 35 جنيهًا.

ولفت إلى أن الارتفاع في أسعار الطماطم مؤقت، وأن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضًا أكبر، معلقًا: "الطماطم لمدة عام كامل لم ترتفع عن 7 جنيهات، والانخفاضات تتم بشكل تدريجي".

وأوضح أن الطماطم كانت تُباع بأقل من سعر التكلفة، وأن الفترة المقبلة ستكون الطماطم بـ 10 جنيهات، وأن جميع السلع متوفرة في الأسواق، وأن جميع أسعار الخضروات ستنخفض 50 % عما هي الآن.

وأشار إلى أن مصر تصدر أكثر من 10 آلاف طن من الخضراوات، وأن لدينا اكتفاء ذاتي، ولا نستورد الخضراوات من الخارج.