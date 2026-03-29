حالة الطقس اليوم في مصر 29 مارس 2026 ودرجات الحرارة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس اليوم في مصر الأحد 29 مارس 2026 ودرجات الحرارة
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس اليوم في مصر .. شهدت حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 29 مارس 2026 موجة من التقلبات الجوية التي تفرض نفسها بقوة على مختلف أنحاء البلاد، إذ تزايدت معدلات البحث من المواطنين عن تفاصيل الطقس وخريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، في ظل تحذيرات من استمرار فرص الهطول على عدد واسع من المحافظات، بالتزامن مع تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تؤثر على الأجواء العامة.

خريطة سقوط الأمطار اليوم في مصر

تشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار منذ ساعات الصباح الأولى على مناطق واسعة من شمال البلاد، حيث تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشبه جزيرة سيناء وشمال الصعيد، مع توقعات بانخفاض حدتها تدريجيًا خلال فترات النهار.

حالة الطقس و موعد انتهاء العاصفة

وشهدت السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة أمطارًا متوسطة وغزيرة أحيانًا، مع نشاط متقطع على مدار اليوم، وهو ما قد أثر على حركة المواطنين في هذه المناطق.

وامتدت الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة إلى القاهرة الكبرى وسيناء وشمال الصعيد وأجزاء من الصحراء الغربية، وتكون على فترات متقطعة، ما يستدعي متابعة مستمرة لحالة الطقس خاصة أثناء التنقل.

حالة الطقس اليوم وتأثيرها على المواطنين

وسادت أجواء معتدلة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وهو ما يعكس الفارق الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.

ومن المتوقع أن تؤثر الأمطار المتقطعة على حركة السير في بعض المحافظات، خاصة بالمناطق الساحلية والوجه البحري، لذلك يُنصح قائدو المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، مع الالتزام بتعليمات السلامة المرورية ومتابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر لتفادي أي مخاطر محتملة.

حالة الطقس

درجات الحرارة اليوم الأحد 29 مارس 2026 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات، والتي جاءت على النحو الآتي:

القاهرة: الصغرى 12 والعظمى 23.
العاصمة الجديدة: الصغرى 11 والعظمى 24.
6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 24.
بنها: الصغرى 12 والعظمى 23.
دمنهور: الصغرى 12 والعظمى 23.
وادي النطرون: الصغرى 13 والعظمى 23.
كفر الشيخ: الصغرى 12 والعظمى 22.
بلطيم: الصغرى 12 والعظمى 23.
المنصورة: الصغرى 11 والعظمى 22.
الزقازيق: الصغرى 11 والعظمى 23.
شبين الكوم: الصغرى 11 والعظمى 22.
طنطا: الصغرى 11 والعظمى 22.
دمياط: الصغرى 11 والعظمى 22.
بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 21.
الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 20.
العلمين: الصغرى 12 والعظمى 19.
مطروح: الصغرى 13 والعظمى 19.
السلوم: الصغرى 11 والعظمى 20.
سيوة: الصغرى 11 والعظمى 21.
الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 25.
السويس: الصغرى 12 والعظمى 24.
العريش: الصغرى 13 والعظمى 21.
رفح: الصغرى 13 والعظمى 20.
رأس سدر: الصغرى 14 والعظمى 23.
نخل: الصغرى 10 والعظمى 23.
كاترين: الصغرى 06 والعظمى 16.
الطور: الصغرى 15 والعظمى 26.
طابا: الصغرى 12 والعظمى 21.
شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 26.
الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 28.
رأس غارب: الصغرى 16 والعظمى 27.
سفاجا: الصغرى 16 والعظمى 28.
مرسى علم: الصغرى 17 والعظمى 28.
شلاتين: الصغرى 19 والعظمى 31.
حلايب: الصغرى 18 والعظمى 27.
أبو رماد: الصغرى 17 والعظمى 30.
مرسى حميرة: الصغرى 19 والعظمى 29.
أبرق: الصغرى 19 والعظمى 29.
جبل علبة: الصغرى 18 والعظمى 27.
رأس حدربة: الصغرى 19 والعظمى 27.
الفيوم: الصغرى 13 والعظمى 25.
بني سويف: الصغرى 13 والعظمى 25.
المنيا: الصغرى 14 والعظمى 26.
أسيوط: الصغرى 15 والعظمى 28.
سوهاج: الصغرى 17 والعظمى 31.
قنا: الصغرى 18 والعظمى 34.
الأقصر: الصغرى 18 والعظمى 34.
أسوان: الصغرى 19 والعظمى 34.
الوادي الجديد: الصغرى 16 والعظمى 33.
أبو سمبل: الصغرى 19 والعظمى 35.

حالة الطقس غدا الإثنين 2 مارس 2026

ملامح الطقس في جنوب مصر

تشهد محافظات جنوب البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنة بباقي المناطق، حيث تتراوح ما بين 31 إلى 35 درجة مئوية، مع أجواء أكثر دفئًا خلال ساعات النهار، وهو ما يعكس التباين الكبير في الحالة الجوية بين شمال وجنوب الجمهورية.

نصائح مهمة للتعامل مع طقس اليوم

ينصح الخبراء بضرورة ارتداء ملابس مناسبة لتقلبات درجات الحرارة بين النهار والليل، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات سقوط الأمطار، خاصة في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، إلى جانب متابعة النشرات الجوية بشكل دوري لمعرفة أي تحديثات جديدة على حالة الطقس.

