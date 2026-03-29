تحقيقات وملفات

سقوط أمطار ورياح شديدة.. متى تنتهي حالة الطقس السيء في مصر؟
تشهد مصر خلال الأيام الأخيرة حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتجدد فرص سقوط الأمطار على عدة مناطق، وفق ما أكدت عليه الهيئة العامة للأرصاد الجوية. 

ويأتي هذا وسط تحذيرات رسمية للمواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء التنقل، وتجنب الوقوف بالقرب من أعمدة الإنارة، نظرًا لخطورة الطقس على السلامة العامة.

حالة الطقس

الخلفية الجوية

أكدت الأرصاد أن القاهرة الكبرى ومدن القناة وشرق الدلتا ومناطق من شمال الصعيد وخليج السويس وسيناء تشهد نشاطًا للسحب الممطرة، متوقعة استمرار سقوط الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة، مع تراجع حدة الأمطار تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار. وتضيف خرائط الطقس أن الرياح النشطة قد تثير الرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد وشمال البحر الأحمر، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية وحركة المرور.

حالة البحار

وبالنسبة للبحر المتوسط، فتكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر، مع رياح شمالية غربية. أما البحر الأحمر، فحالة البحر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، مع رياح جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 23°م – الصغرى 12°م

6 أكتوبر: العظمى 24°م – الصغرى 11°م

بنها: العظمى 23°م – الصغرى 12°م

دمنهور: العظمى 23°م – الصغرى 12°م

وادي النطرون: العظمى 23°م – الصغرى 13°م

كفر الشيخ: العظمى 22°م – الصغرى 12°م

بلطيم: العظمى 23°م – الصغرى 12°م

المنصورة: العظمى 22°م – الصغرى 11°م

الزقازيق: العظمى 23°م – الصغرى 11°م

شبين الكوم: العظمى 22°م – الصغرى 11°م

طنطا: العظمى 22°م – الصغرى 11°م

دمياط: العظمى 21°م – الصغرى 15°م

بورسعيد: العظمى 21°م – الصغرى 15°م

الإسماعيلية: العظمى 25°م – الصغرى 13°م

السويس: العظمى 24°م – الصغرى 12°م

العريش: العظمى 21°م – الصغرى 13°م

رفح: العظمى 20°م – الصغرى 13°م

رأس سدر: العظمى 23°م – الصغرى 14°م

نخل: العظمى 23°م – الصغرى 10°م

كاترين: العظمى 16°م – الصغرى 6°م

الطور: العظمى 26°م – الصغرى 15°م

طابا: العظمى 21°م – الصغرى 12°م

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة والمفتوحة، والانتباه إلى أماكن تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار. 

وأشارت إلى أن تحسن الطقس سيكون تدريجيًا مع انخفاض نشاط الأمطار والرياح، متوقعة أن تعود الأجواء إلى طبيعتها خلال نهاية اليوم، مع استمرار بعض التقلبات الخفيفة في ساعات الصباح الباكر والمساء.

بالصور

اورمان الشرقية
