إزالة 7 حالات تعدٍ على مزارع سمكية أملاك دولة بمساحة 60 فدانًا جنوب بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكثفة بنطاق حي الجنوب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بشأن التصدي الحاسم لكافة صور التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

استمرار حملات استرداد أراضي الدولة بكل حزم

وأسفرت الحملات عن إزالة 7 حالات تعدٍ على مزارع سمكية أملاك دولة تابعة لجهة الولاية بمناطق بحر البقر وجمعية الإخلاص جنوب بورسعيد، بإجمالي مساحة بلغت 60 فدانًا، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها ومنع أي تعديات أو استغلال غير قانوني لأملاك الدولة.

و شهدت الحملات إزالة عدد من المباني المخالفة والمتغيرات المكانية بإجمالي مساحة 312 مترًا، ضمن جهود الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات غير القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وجرت أعمال الحملة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المختصة وجهات الولاية، وبمتابعة من المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة التعديات مرة أخرى.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكافة مناطق المحافظة بكل حزم، مع التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على أملاكها وفرض سيادة القانون.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها لرصد المتغيرات المكانية والتعامل معها بشكل فوري، بما يحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.