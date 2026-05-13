قطار التطوير يواصل مسيرته في بورسعيد.. رفع كفاءة البنية التحتية والمظهر الحضاري

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها المكثفة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون ،محافظ بورسعيد، بالمتابعة المستمرة لأعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية بمختلف أحياء المحافظة،

استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة عمر بن الخطاب بالزهور

وفي هذا السياق، تابع أحمد زغلف رئيس حي الزهور، استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة عمر بن الخطاب السكنية وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بالشوارع والمناطق السكنية داخل الحي مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وسير العمل على أرض الواقع.

تواصل أعمال تطوير 72 عمارة بمنطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي كمرحلة أولى

وفي حي الضواحي، واصل الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، متابعته الميدانية المكثفة لأعمال التطوير الجارية بعدد من المناطق السكنية، حيث تفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير 72 عمارة بمنطقة السيدة نفيسة كمرحلة أولى ضمن خطة تطوير متكاملة للمنطقة والتي شملت دهان ورفع كفاءة واجهات العمارات، وتطوير شبكات الصرف الصحي، ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة العامة، والتوسع في المساحات الخضراء لتحسين الصورة البصرية والمظهر الحضاري.

واستمرار أعمال تطوير منطقة فاطمة الزهراء، والتي تشمل تنفيذ أعمال صب البلدورات، وتنسيق الممرات ورفع كفاءة البنية التحتية من خلال تجديد شبكات الصرف الصحي والمياه، وتركيب غرف التفتيش والأغطية الجديدة، بالتوازي مع أعمال دهان واجهات العمارات السكنية، بما يسهم في استعادة المظهر الحضاري للمنطقة وتحقيق بيئة سكنية متكاملة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، تابع رئيس حي الضواحي أعمال المرحلة الثانية من تطوير منطقة التصنيع والتي تتضمن تنفيذ أعمال تركيب الإنترلوك، ودهان البلدورات، وصب بلاعات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، وتطوير الأرصفة والطرق ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، واعمال التشجير والتجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بما يحقق نقلة حضارية شاملة للمنطقة.

كما شهدت الأعمال الانتهاء من تطوير منطقة السلام الجديد من شارع أسوان حتى شارع غندر وشارع رأفت جبر بطول يصل إلى 2.5 كم وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين بكافة مناطق حي الضواحي.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري والخدمات المقدمة للمواطنين.