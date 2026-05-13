قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عزل 1700 شخص على متن سفينة سياحية في بوردو الفرنسية عقب وفاة راكبة
دينية النواب تطالب بزيادة بند الصيانة بموازنة وزارة الأوقاف.. صور
شكرًا بعثة الحج.. مصري يستعيد أمواله وأوراقه بعد فقدانها بمطار المدينة المنورة
العيد إمتى؟ موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 فلكيًا ورسميًا
وزيرة الإسكان: القطاع العقاري المصري أصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار
بريطانيا تتحرك ضد التدخلات الخارجية.. والملك تشارلز يكشف عن قوانين مرتقبة
عندما يخسر الزمالك ذهابًا بهدف تبدأ الحكاية.. ريمونتادا أفريقية تتجدد أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
وزير السياحة: نمو 20% في أعداد السائحين خلال 2025.. ونائبة: لا بد من خلق إجراءات محفزة للاستثمار
رئيس بعثة الحج الرسمية يوجه نصائح مهمة للحجاج المتوافدين على الأراضي المقدسة
التضامن الاجتماعي تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية
خطوة بخطوة.. تعمل إيه لو شوفت شخص في الشارع ظاهر عليه علامات تعاطي المخدرات.. فيديو
تراجع جديد.. هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب بعد صدمة بيانات التضخم الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطار التطوير يواصل مسيرته في بورسعيد.. رفع كفاءة البنية التحتية والمظهر الحضاري

استمرار المرحلة الثانية من تطوير منطقة التصنيع ورفع كفاءة الطرق والإنارة والمرافق
استمرار المرحلة الثانية من تطوير منطقة التصنيع ورفع كفاءة الطرق والإنارة والمرافق
محمد الغزاوى

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها المكثفة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون ،محافظ بورسعيد، بالمتابعة المستمرة لأعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية بمختلف أحياء المحافظة،

استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة عمر بن الخطاب بالزهور

وفي هذا السياق، تابع  أحمد زغلف رئيس حي الزهور، استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة عمر بن الخطاب السكنية وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بالشوارع والمناطق السكنية داخل الحي مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وسير العمل على أرض الواقع.

تواصل أعمال تطوير 72 عمارة بمنطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي كمرحلة أولى

وفي حي الضواحي، واصل الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، متابعته الميدانية المكثفة لأعمال التطوير الجارية بعدد من المناطق السكنية، حيث تفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير 72 عمارة بمنطقة السيدة نفيسة كمرحلة أولى ضمن خطة تطوير متكاملة للمنطقة والتي شملت دهان ورفع كفاءة واجهات العمارات، وتطوير شبكات الصرف الصحي، ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة العامة، والتوسع في المساحات الخضراء لتحسين الصورة البصرية والمظهر الحضاري.

واستمرار أعمال تطوير منطقة فاطمة الزهراء، والتي تشمل تنفيذ أعمال صب البلدورات، وتنسيق الممرات ورفع كفاءة البنية التحتية من خلال تجديد شبكات الصرف الصحي والمياه، وتركيب غرف التفتيش والأغطية الجديدة، بالتوازي مع أعمال دهان واجهات العمارات السكنية، بما يسهم في استعادة المظهر الحضاري للمنطقة وتحقيق بيئة سكنية متكاملة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، تابع رئيس حي الضواحي أعمال المرحلة الثانية من تطوير منطقة التصنيع والتي تتضمن تنفيذ أعمال تركيب الإنترلوك، ودهان البلدورات، وصب بلاعات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، وتطوير الأرصفة والطرق ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، واعمال التشجير والتجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بما يحقق نقلة حضارية شاملة للمنطقة.

كما شهدت الأعمال الانتهاء من تطوير منطقة السلام الجديد من شارع أسوان حتى شارع غندر وشارع رأفت جبر بطول يصل إلى 2.5 كم وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين بكافة مناطق حي الضواحي.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري والخدمات المقدمة للمواطنين.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حى الزهور حى الضواحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

وحدات سكنية

البداية 30 ألف جنيه .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الدواجن والبيض

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء| وهذا ثمن البيض

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

مشغولات ذهبية

فوق الـ 4700 دولار للأوقية.. أسعار الذهب ترتفع مُجددًا بالأسواق

عيدميلاد لميس الحديدي

«استقلالك المادي سر قوتك» .. رسالة على تورتة عيد ميلاد الإعلامية لميس الحديدي | شاهد

ترشيحاتنا

السفير البابوي يزور المعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني

السفير البابوي بمصر يزور المعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالجيزة | صور

جانب من الفعالية

معًا من أجل بيئة عمل منتجة.. مبادرة لتعزيز الصحة النفسية ومواجهة العنف الوظيفي

جولة تفقدية موسعة

إحالة للتحقيق ومكافأة.. نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بالبحر الأحمر

بالصور

أبطال فيلم «Ceniza en la Boca» يخطفون الأنظار بمهرجان كان

أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"
أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"
أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"

علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير

علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير
علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير
علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير

ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟

ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟
ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟
ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد