أُصيب شاب، مساء اليوم، بحروق متفرقة بالجسم إثر اندلاع حريق بسيارة بمنطقة الفيروز أمام كوبري الحرفيين بمحافظة بورسعيد، وجرى نقله إلى مستشفى الحياة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

واستقبل مستشفى الحياة المصاب محمد حسن السيد الرفاعي مصطفى، 16 عامًا، عقب تعرضه للإصابة في الحادث الذي وقع بمنطقة الـ9000 بالفيروز، حيث تبين من الفحص المبدئي إصابته بحروق من الدرجة الأولى في الرقبة والصدر والذراع اليسرى.

إصابة شاب بحروق إثر اشتعال سيارة بمنطقة الفيروز في بورسعيد

وصل المصاب للمستشفي، وتم التعامل الفوري مع حالته من خلال الفريق الطبي المختص، تحت إشراف الأطباء بقسم الطوارئ، مع تقديم الإسعافات الأولية اللازمة ومتابعة حالته الصحية.

وتلقت الجهات المختصة بلاغًا باندلاع حريق داخل سيارة بالمنطقة، وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الواقعة، فيما جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.