محافظ بورسعيد يبحث الاستعدادات النهائية لتشغيل وحدة طب أسرة مدينة سلام مصر

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، وذلك لبحث ومتابعة الاستعدادات النهائية الخاصة بافتتاح وتشغيل وحدة طب أسرة مدينة سلام مصر، في إطار جهود الدولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل الحفناوي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة إيمان هارون وكيل وزارة الصحة ببورسعيد.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي والتجهيزات الخاصة بالوحدة الصحية، وآليات التشغيل وتوفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة، بما يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي مدينة سلام مصر وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية، للإسراع في تشغيل وحدة طب الأسرة وتقديم خدماتها للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مستوى الخدمات الصحية داخل المدن السكنية الجديدة، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين

جدير بالذكر؛ أن محافظ بورسعيد كان قد تفقد وحدة طب أسرة مدينة سلام مصر، خلال زيارته للمدينة مؤخرٱ، والتي تابع خلالها معدلات التجهيزات النهائية بالموقع، موجهًا حينها بالتنسيق العاجل بين الجهات المعنية ووزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية، لسرعة الانتهاء من أعمال التجهيز والتشغيل ودخول الوحدة الخدمة في أقرب وقت ممكن، لخدمة أهالي المدينة وتلبية احتياجاتهم الصحية

ومن جانبها، أشادت الدكتورة رشا خضر بحجم التعاون والتنسيق القائم بين محافظة بورسعيد والجهات الصحية المختلفة، مؤكدة أن وحدة طب أسرة مدينة سلام مصر تمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة