طقس الثلاثاء.. الأرصاد تحذر من احتمالية ضربات برق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة يوم الثلاثاء 31 مارس ليشهد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبري والوجه البحري للعظمي 25 والصغري 17، والعظيم بالسواحل الشمالية 23 والصغري 15، وشمال الصعيد العظمي 29 والصغري 20، وجنوب الصعيد 35 للعظمي والصغري 22.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ونوهت هيئة الأرصاد، عن شبورة مائية صباحاً من 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.



وأشارت الهيئة إلى فرص أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية تمتد مساءً الى مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر وتكون رعدية أحياناً على مناطق من " السلوم – مطروح – سيوة".

نوهت عن فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق من محافظات جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى قد تمتد الى مناطق من محافظات شمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر.

أضافت إلى وجود نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق وقد يصحبها هبات رياح تتراوح من 40 إلى 50 كم/س بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

ذكرت عن وجود أتربة عالقة نهاراً على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد من مصاحبة السحب الرعدية، نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق، بالإضافة إلى احتمال ضربات برق على بعض المناطق، والقيادة بحذر تام أثناء انخفاض الرؤية الأفقية

