طقس اليوم| شبورة وأمطار تضرب هذه المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة طقس اليوم الإثنين ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

أوضجت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبري والوجه البحري تسجل العظمي 23 والصغري 13، والعظمي بالسواحل الشمالية 20 والصغري 12، وتسجل العظمي في شمال الصعيد 25 والصغري 14، وجنوب الصعيد العظمي 34 والصغري 18.

أشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود شبورة من 4 إلى 9 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

ونوهت عن فرص أمطار خفيفة على مناطق من محافظات شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تمتد بنسبة ضعيفة 20% تقريباً إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حالياً، محذرة من استمرار التذبذب في درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار حتى منتصف شهر أبريل المقبل، وذلك تزامناً مع بدايات فصل الربيع.

وأوضحت الهيئة أن أحدث تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية يشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد، تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إضافة إلى مدن القناة وخليج السويس وسيناء، مع تفاوت في شدة الهطول من منطقة لأخرى.