احذروا الشائعات.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الثلاثاء.. فيديو

طمأنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، المواطنين بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مؤكدة: "اطمئنوا الطقس جيد، ومش كل ما يُنشر على السوشيال ميديا حقيقي".

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن طقس يوم الثلاثاء لا يدعو للقلق، حيث سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة مع نشاط للرياح.

وتابعت أن يومي الأربعاء والخميس سيشهدان سقوط أمطار متفاوتة الشدة نتيجة منخفض جوي، موضحة أن محافظات شمال البلاد وشمال الصعيد ستشهد تساقط الأمطار بنسب متفاوتة، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، وأن شدة الأمطار ستكون من مساء الأربعاء حتى صباح الخميس.

وأوضحت أن الحالة الجوية ستتزامن مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، مصحوبة بنشاط للرياح على بعض المناطق، كما أن محافظات الشمال ستشهد سقوط الأمطار صباح الخميس، على أن يتحسن الطقس بداية من يوم الجمعة.

وأشارت إلى أن الأمطار ستكون صباح الخميس، ثم تقل تدريجيًا مع مرور اليوم.