قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار رعدية وبرق.. تفاصيل الحالة المناخية الأخطر فى طقس الساعات المقبلة
وزير الأسرى السابق : قانون الإعدام بالكنيست الإسرائيلي حرب إبادة جديدة
نادٍ أوروبي يدخل في مفاوضات عاجلة لضم محمد صلاح .. هل تتم الصفقة؟
تولّانا يا رب | انهيار زوجة ميدو بمنشور مؤثر بسبب أزمة نجلها
هنا معرفكش واعرف حدودك .. انفعال أحمد موسى على الهواء لسبب صادم
أحمد موسى : حرب إيران مشكلة تضرب العالم .. وأسعار المحروقات مولعة
شريف رمزي : ندعم قرارات الدولة .. ونرجو تبديل حفلات السينما الصباحية بالمسائية | خاص
مصر وإسبانيا .. الدقيقة 30 والتعادل السلبي مستمر
اعترافات قيادي الإخوان علي عبد الونيس تُحدث صدمة بعد توقيفه خارج مصر
البسوا الكمامة .. المصل واللقاح توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بسبب التغيرات الجوية
أحمد موسى يحذر من صفحات كاذبة منسوبة له : عارف مين اللي عملها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أمطار رعدية ورياح في هذه المحافظات.. الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الساعات المقبلة

طقس
كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

واضافت في مداخلة مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن ، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن حالة الطقس المتوقعة يومي الأربعاء والخميس، وفقًا لآخر تحديثات خرائط الطقس، يكشف عن انه من المتوقع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يساعد على فرص سقوط أمطار تختلف شدتها من مكان لآخر طبقًا لقيمة الرطوبة السطحية.

وأضافت أنه يصاحب ذلك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح على بعض المناطق، يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.

وتابعت أنه نظرًا لطبيعة فصل الربيع وما يشهده من تغيرات سريعة في الأحوال الجوية، سوف يتم إصدار بيان رسمي تفصيلي بالحالة غدًا الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026.

وأهابت الهيئة بعدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة حول وجود حالة جوية غير مسبوقة.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غد الثلاثاء 31 مارس 2026 طقسًا باردًا في الصباح الباكر، مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارًا على جنوب الصعيد، وباردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

فرص سقوط الأمطار

ولفتت إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية تمتد مساءً إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تغزر وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة.

وأشارت إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى، وقد تمتد إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر.

نشاط الرياح

وأوضحت أنه من المتوقع نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح من 40 إلى 50 كم/س بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

الأرصاد طقس حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد