بوبوفيتش يحث لاعبي أستراليا على اثبات جدارتهم للمشاركة بكأس العالم

دعا مدرب أستراليا توني بوبوفيتش الوجوه الجديدة في فريقه إلى اغتنام فرصتهم من خلال تقديم أداء مميز ضد كوراساو، حيث يسعى إلى تثبيت تشكيلته لكأس العالم.

المباراة الودية التي ستقام غدا الثلاثاء على ملعب ملبورن المستطيل هي آخر مباراة تحضيرية لمنتخب أستراليا على أرضه قبل نهائيات الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، وتأتي بعد فوز صعب بنتيجة 1-0 على الكاميرون في سيدني يوم الجمعة الماضي.

كان بوبوفيتش يأمل أن يضيف الآخرون إلى عبء اختياره من خلال أداء جيد ضد كوراساو، أصغر دولة تتأهل لكأس العالم ويبلغ عدد سكانها 156 ألف نسمة، والتي تستضيفها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وقال بوبوفيتش للصحفيين يوم الاثنين: "من الواضح أننا نلقي نظرة على عدد قليل من اللاعبين الآخرين الذين كانوا هنا في المعسكر والذين استقروا الآن وأصبحوا أكثر اعتيادا على البيئة، ونأمل أن يحصلوا على بعض الدقائق غدا".

وتابع: “إنها بطولة كأس العالم، وأي شخص موجود هنا الآن يشعر بأنه قريب جداً، فهو في المعسكر الأخير قبل أن نذهب إلى كأس العالم للاستعداد.”

وواصل: “لذا عليك كلاعب أن تؤمن بأنك ضمن المنافسة، ثم عليهم بالطبع أن يحاولوا تقديم أفضل ما لديهم وأن يثبتوا أنهم يستحقون التواجد على متن تلك الطائرة.”

وأتم: “دولة صغيرة كهذه، إنه إنجاز مذهل، منتخبان يتنافسان في كأس العالم ضد بعضهما البعض، نحن نأخذ الأمر على محمل الجد.”

يواجه المنتخب الأسترالي منتخبات الولايات المتحدة وباراجواي، بالإضافة إلى إما تركيا أو كوسوفو، اللذان سيلتقيان في مباراة فاصلة في المحلق العالمي المؤهل لكأس العالم، غدا الثلاثاء.