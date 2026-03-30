وكيل تضامن الأقصر يجتمع بمشرفي الحج لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات

​ عقد محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، اجتماعاً موسعاً مع مشرفي الحج المختارين لمرافقة بعثة حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق موسم الحج لهذا العام، وتنفيذاً لتكليفات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بهدف توفير تجربة إيمانية متميزة وآمنة لضيوف الرحمن.

​وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع، أن الدكتورة مايا مرسي وجهت بضرورة تسخير كافة إمكانيات المؤسسة القومية لتيسير الحج لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة، وتنفيذ كافة الضوابط التي وضعتها الوزارة والمؤسسة القومية بدقة متناهية، مشيرا إلى أنه تم البدء بالفعل في عقد لقاءات تعريفية مكثفة للحجاج لشرح المنظومة المتكاملة التي وضعتها الدولة، بدءاً من إجراءات استلام الملابس والحقائب، وصولاً إلى جداول التفويج والمغادرة والعودة.

​وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً وعلى أعلى مستوى مع المشرفين الذين تم اختيارهم واختبارهم بعناية فائقة من قبل المؤسسة القومية، مشدداً على أن دور المشرف يتجاوز التنظيم الإداري ليشمل المرافقة الدائمة للحجاج طوال فترة الرحلة.

​واختتم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو الخروج بموسم حج ناجح ومشرف، تضع فيه مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر راحة الحاج الأقصري في مقدمة أولوياتها، تنفيذاً لسياسة الدولة المصرية في رعاية مواطنيها بالداخل والخارج.