مصر تدين الاعتداءات على منشآت عسكرية وحيوية فى الكويت وتؤكد تضامنها الكامل

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الآثمة التي استهدفت معسكراً للقوات المسلحة ومحطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بدولة الكويت الشقيقة، مما أسفر عن وقوع مصابين من القوات المسلحة الكويتية، وتعرب عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وتؤكد مصر أن هذه الاعتداءات المرفوضة وغير المبررة تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وخرقاً واضحاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن الإقليميين في هذا الظرف الدقيق.

وتشدد مصر على تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت وسائر الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة دعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها دولة الكويت الشقيقة لحماية أمنها القومي، وصون سيادتها، وسلامة أراضيها، ومقدرات شعبها.