ترامب: سأدمر محطات الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير البنية التحتية في إيران، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء وآبار النفط و جزيرة خرج، إذا فشلت المحادثات مع النظام الجديد والأكثر عقلانية.

وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة تجري محادثات جادة لإنهاء عملياتها العسكرية في إيران، مشيرا إلى إحراز تقدم كبير في هذه المفاوضات التي وصفها بأنها تجرى مع نظام جديد.





وأضاف الرئيس الأمريكي أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا، وهو ما يتوقعه، وإذا لم يفتح مضيق هرمز للملاحة البحرية فورا، فإن واشنطن ستقوم بتدمير كامل للبنية التحتية للطاقة والمياه في إيران، وهي المنشآت التي قال إن القوات الأمريكية تجنبت استهدافها عمدا حتى الآن.





وأوضح ترامب أن هذا الإجراء سيكون ردا على ما وصفه بـ"جرائم النظام الإيراني السابق على مدى 47 عاما، والتي أدت إلى مقتل العديد من الجنود الأمريكيين وغيرهم".