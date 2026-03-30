إيران تهدد بالانسحاب من المعاهدة النووية.. وضربات من الحرس الثوري وحزب الله

نقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله أن الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يناقش في البرلمان.

أضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إيران لم تسع أبدا إلى امتلاك أسلحة نووية ولن تسعى لذلك، و الادعاءات بشأن استخدام قواتنا قنابل عنقودية لا أساس لها.

وقال الحرس الثوري: استهدفنا في الموجة 87 من عملية الوعد الصادق 4 مراكز قيادة وحظائر مسيرات لقوات أمريكا وإسرائيل.

أضافت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجار وتحليق مقاتلات في سماء طهران.

فيما أكد حزب الله قصفه بصاروخ موجه دبابة ميركافا في بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة وحقق إصابة في الاحتلال.